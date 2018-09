Minería de Cuba, otra víctima del bloqueo estadounidense

La minería constituye otra de las actividades afectadas por el bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba e imposibilita la adquisición de tecnología moderna para desarrollar la actividad, aseguraron directivos del sector.

Durante el IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, la directora adjunta del Grupo empresarial Geominsal, María del Pozo, explicó que en 2017 por concepto de importaciones asociadas a esa rama el país erogó unos 4,9 millones de dólares.

Por su parte, el director de Actividad Económica Internacional de la empresa Geominera, Osvaldo Prieto, resaltó que la inversión extranjera tendrá un espacio en el evento, donde se expondrá la cartera de oportunidades de negocios.

El IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia se celebrará del 25 al 27 de septiembre y tendrá como sede el Centro Plaza América de Varadero.

