Miles de niños cubanos reciben hoy su pañoleta azul

La Habana, Cuba. – Este lunes, en homenaje al aniversario 51 de la caída en combate de Ernesto Che Guevara, cerca 16 mil alumnos de primer grado de toda Cuba recibirán su primer atributo pioneril: La pañoleta azul.

Rosa María Ramírez Montero, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), expresó a Radio Reloj, que el acto central se efectuará en Camaguey, por los resultados integrales de esa provincia en el trabajo y la organización de sus estructuras.

Significó que la entrega de la pañoleta azul a los alumnos de primer grado la realizarán los padres y familiares de los menores, a quienes con anterioridad se les explicó lo relacionado con esta etapa denominada Moncadista.

El ingreso a la organización pioneril constituirá para los estudiantes un momento de alegría especial y estará cargado de entusiasmo y compromiso con el Che, Martí y Fidel.

