Mienten para justificar agresión contra Cuba

La Habana, Cuba. – En declaraciones a la prensa en La Habana, la subdirectora de la Dirección de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Johana Tablada, ratificó este miércoles, que Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares en Venezuela.

Tablada reiteró que en las últimas semanas el Gobierno cubano denunció una secuencia de acusaciones y calumnias sobre la cooperación entre Cuba y Venezuela, a cargo de un mentiroso patológico, el exembajador John Bolton.

Recordó que el asesor de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos mintió sobre la existencia de armas químicas en Irak y de armas biológicas en Cuba, mentiras que le costaron la no designación del puesto de embajador en la ONU.

La diplomática aseveró que la espiral de acusaciones de los últimos días pretende esconder la frustración tras el segundo intento de Golpe de Estado organizado contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro.

