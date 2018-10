Michael causa perjuicios a servicio eléctrico pinareño

El 54 por ciento de los clientes de la Empresa Eléctrica de Pinar del Río tienen el servicio afectado y más de 125 mil usuarios no cuentan con electricidad, debido a los perjuicios asociados a los vientos y fuertes lluvias provocados por el huracán Michael.

Los territorios con daños totales se concentran en Sandino, Mantua y Guane, provocado por fallas en los circuitos de subtransmisión, los cuales suministran el fluido a las cabeceras municipales.

La municipalidad de Minas de Matahambre está sin electricidad, mientras otros territorios poseen afectaciones parciales, como San Juan y Martínez, Viñales, Pinar del Río, San Luis y Consolación del Sur.

Hoy en la provincia trabajan en la revisión de los grupos electrógenos de la economía, con énfasis en los de Recursos Hidráulicos, y ya cuentan con respuestas para las principales averías.

