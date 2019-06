México y Cuba, hermanos de conciencia y sangre

Los pueblos mexicano y cubano tienen lazos de entrañable amistad, fraternidad y solidaridad porque siempre han estado unidos en la lucha por la independencia, afirmó el historiador René González Barrios.

Al presentar el libro Fidel Castro en México, del Frente de Afirmación Hispanista de México, agregó que muchos cubanos combatieron en el hermano país, tanto en el siglo XIX como en el XX, y a su vez de esa nación se incorporaron a nuestra lucha desde las guerras de Independencia.

González Barrios esbozó cómo en esa nación existen múltiples leyendas que enrolan a Fidel a su paso por tierras mexicanas, y aclaró que muchas son de inventiva popular, pero reflejan el amor y devoción de los mexicanos por nosotros.

El libro Fidel Castro en México contiene cinco artículos con informaciones casi desconocidas de la estancia del líder de la Revolución en ese país.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.