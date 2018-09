Metrólogos debaten Proyecto de constitución

La consideración de que sea revisado el tratamiento que se le daría a las unidades presupuestadas con régimen especial, constituyó una de las proposiciones del colectivo del Instituto de Investigaciones en Metrología, de La Habana, en su evaluación del Proyecto de Constitución.

Nelson Villalobos, director del centro, se refirió al Artículo 25, Título2: fundamentos económicos, que trata sobre la creación por el Estado de empresas para desarrollar actividades económicas de producción y prestación de servicios.

Sobre los servicios de educación gratuitos y asequibles para la formación integral, propuso también que en materia de Derechos sociales, económicos y culturales siga siendo sin cobro alguno la educación de posgrado.

En cuanto a la reelección del Presidente, opinó que este sea reelegido todas las veces y durante el tiempo que sea necesario.

El colectivo del Instituto de Investigaciones en Metrología, de La Habana, evaluaron el Proyecto de Constitución.

Maro Eloy Fernández, especialista de Seguridad y Protección, destacó el ejemplo de los miembros de la generación histórica, que con mucho más de 60 años han demostrado fidelidad, claridad de mente y objetivos, necesarios para conducir los destinos del país.

Por su parte, Luis Álvarez Vasallo, especialista económico, y Alejandra Hernández Leonard, Subdirectora de Ciencia e Innovación Tecnológica, expresaron opiniones divergentes en torno al matrimonio entre personas.

Sergio Sánchez propuso que en la nueva norma quedara claro que cada vez que se hable del salario, deberá entenderse que se trata de uno que logre satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, a pesar de los vaivenes de los precios.

