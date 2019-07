Mesa Redonda dedicada al incremento salarial

La Habana, Cuba. – La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, y la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, comparecen este lunes en la Mesa Redonda para actualizar la información sobre el proceso de incremento salarial en el sector presupuestado del país.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7:00 p.m. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.

La Mesa Redonda es un programa de la Televisión Cubana que hoy dedicara su emisión a ofrecer nuevos detalles sobre el incremento salarial en el sector presupuestado.

