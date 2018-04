MERCABAL: un espacio para mayores compras

La Habana, Cuba. – Como parte de las actividades por el 4 de abril, el universo juvenil del Ministerio de Comercio Interior visitó MERCABAL, el primer mercado mayorista de alimentos en Cuba, donde conocieron el avance de su funcionamiento a menos de un mes de creado.

En el recorrido, la viceministra primera del sector, Odalis Escandel, explicó que esa opción tiene como principal cliente a las cooperativas no agropecuarias, pero, aseguró, la iniciativa se prevé entender a los trabajadores por cuenta propia de unidades en arrendamiento de la gastronomía estatal.

La administradora de MERCABAL, Teresa Rodriguez, dijo que hasta la fecha han realizado sus compras 26 cooperativas no agropecuarias de las 59 funcionando en La Habana.

Los jóvenes de Comercio Interior conocieron que los productos comercializados tienen un descuento del 20 por ciento del precio, con excepción del pollo.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.