Mensaje ecuménico de unidad, paz y patriotismo

La Habana, Cuba. – El aniversario 78 de la fundación del Consejo de Iglesias de Cuba sirvió para la ratificación de sus pilares de amor, paz y unidad, en bien del pueblo.

Así se proclamó en el culto conmemorativo realizado en la Primera Iglesia Presbiteriana Reformada de La Habana, donde se reafirmó además el espíritu de la Celebración Evangélica Cubana hace 20 años en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, en presencia de Fidel.

Antonio Santana, presidente del Consejo, insistió en la unidad para servir a la sociedad y subrayó la declaración conjunta con el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de Estados Unidos contra la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Pablo Odén Marichal propugnó los valores del ecumenismo que defiende la solidaridad, la independencia y el patriotismo, y Reinerio Arce recordó el compromiso con el pueblo frente a la hostilidad del imperio.

