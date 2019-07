Melissa produce uniformes escolares

Las Tunas, Cuba. – La Unidad Empresarial de Base (UEB) Confecciones Melissa de Las Tunas entregó 139 mil 563 unidades de uniformes escolares, que superan el compromiso contraído para junio, en medio de las tensiones ante atrasos en la entrada de la materia prima.

La directora Tania Reygada Pérez informó que las producciones se destinaron a esa oriental provincia, Matanzas, Camagüey y La Habana, mientras se trabaja en otras 75 mil unidades, que incluyen bermudas, sayas, pantalón corto, blusas y camisas de Primaria, y parte del vestuario para Secundaria Básica, Preuniversitario y Politécnico, siempre en los grados de inicio, y luego en los de continuidad.



Señala Reygada, que como en otras industrias del país, se evidencian afectaciones de la Ley Helms Burton al recrudecerse el bloqueo del gobierno estadounidense contra Cuba, lo cual retrasa la confección de un surtido tan importante en el país para el inicio del curso en septiembre.



Una fuerza laboral de 952 trabajadores (83 % mujeres) se incrementa hasta casi mil por contrataciones en esta etapa. No vamos a tener ningún inconveniente para cumplir en tiempo récord -asegura la directora- enseguida que llega la materia prima trabajamos día, noche; no hemos tenido sábado ni domingo. Hasta pospusieron las vacaciones ante la urgencia de una producción de tanta sensibilidad.



Las 7 fábricas de la UEB procesan ahora uniformes escolares, pero ya sobrecumplieron el plan del primer trimestre, con suministros de calidad certificada al Turismo para hoteles de todo el país en sustitución de importaciones, y al Banco, Correos, MINFAR, MININT y por primera vez la Aeronaútica y Servicios Aeroportuarios, mientras están por empezar solicitudes de Salud Pública.



A la Administradora de la fábrica número 5 ubicada en la capital tunera, Jetsy Machado Rodríguez, mucho la entusiasma la nueva línea productiva con la cual se va a introducir lencería para instalaciones turísticas.



Dilma León Aguilera es una costurera A seleccionada para la capacitación, y trasmitirla luego a sus compañeras, a partir de 16 años de experiencia en la industria, a donde llegó con conocimientos de un curso de corte y costura de la Federación de Mujeres Cubanas en la década del 70 del siglo pasado. Para ella representa un compromiso y necesidad del país disminuir compras en el exterior.

