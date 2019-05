Mejorará Kempinski su presencia en Cuba.

Tras su gestión exitosa del primer hotel cinco estrellas plus de Cuba, la compañía Kempinski, con sede en Suiza, planea abrir este año su segunda instalación de alta gama en la Isla.

La firma destacó en su página Web, que el complejo hotelero será inaugurado en los próximos meses en Cayo Guillermo, en el norte de la central provincia de Ciego de Ávila.

Después de administrar con éxito el Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana, durante casi dos años, la marca mejorará su presencia en la Isla del Caribe, y ampliará aún más su presencia en las Américas, destaca el mensaje.

El hotel estará situado en Playa Pilar, nombrada así en honor al yate del famoso novelista estadounidense Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura, y tendrá 245 habitaciones y suites, y asemejará la proa de un barco que avanza hacia el Océano Atlántico.

