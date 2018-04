Hacer, el mejor homenaje al 1 de mayo

Isla de la Juventud, Cuba.- El movimiento obrero en la Isla de la Juventud se suma a varias actividades convocadas por la Central de Trabajadores de Cuba, en saludo al 1 de mayo, con la premisa de laborar con más calidad.

Nuestra fortaleza es la unidad, es el lema que presidirá el homenaje al día internacional de la clase obrera, que tendrá como colofón una marcha donde el pueblo pinero validará su apoyo al socialismo y la Revolución.

Tras leerse en el hospital de Nueva Gerona la convocatoria a las festividades por Yusmari Olivera Pupo, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en el Municipio Especial, comenzaron jornadas de trabajo voluntario en centros laborales.

Llenos de motivaciones, los pineros realizarán actividades en la base, estimularán a antiguos y actuales dirigentes sindicales, sostendrán encuentros con la historia y un homenaje a Fidel, quien hizo tanto por su pueblo.

