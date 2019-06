Medidas para acercar el producto a la población (+Videos)

La política cubana no es regular ni controlar más productos, sino mantener la canasta familiar normada, brindar mayor oferta en el mercado, y acercar el alimento a la población, afirmó la Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz.

Al referirse a las medidas de regulación de productos alimenticios para junio, a partir de las limitaciones financieras que presenta nuestro país y la agravación del bloqueo, informó que este mes se mantendrán como productos controlados, anotándolo en la libreta, y a precios no subsidiados, el chícharo a razón de 10 onzas por consumidor, y la salchicha.

Acerca de esta última enfatizó que se entregará por composición de núcleos, con una frecuencia trimestral y con anotación en la libreta de abastecimientos, a un precio de 24 pesos.

La Ministra de Comercio Interior explicó que se mantiene la venta de forma liberada regulada de víveres como arroz, y frijol, y este mes se incorpora la harina de trigo.

