Medalla de la Amistad a un entrañable amigo de Cuba (+Fotos)

El canadiense Bill Ryan, fiel amigo de nuestro pueblo, recibió de manos de Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Medalla de la Amistad que otorga el Consejo de Estado.

Gerardo Hernández Nordelo, vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, en las palabras de elogio, destacó la consagración del amigo canadiense a la causa de la Revolución cubana, y sobre todo a la batalla por el regreso de los Cinco Héroes.

Bill Ryan expresó su agradecimiento por recibir la Medalla de la Amistad, y subrayó que lleva muy dentro del corazón el respaldo y la defensa de Cuba, porque es un pueblo solidario y noble.

El canadiense Ryan es recordado por hacer bates de pelota que obsequió a los Cinco Héroes, y posteriormente construyó más de mil 500 con la marca Cubacán, que donó a Cuba y se usan hoy en ese deporte.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.