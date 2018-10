Por mayor producción de azúcar

Presidida por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro, se realizó la VIII Reunión Nacional de Productores y Movimiento Político Productivo de las 70 toneladas de caña por hectárea en el Centro de Capacitación Azucarera, de La Habana.

El general de División resaltó la importancia que tiene el movimiento para el incremento de los niveles productivos, pues está dirigido a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los cañeros.

José Ramón Monteagudo, Miembro del Comité Central del Partido, valoró de positivo el encuentro que sirvió para analizar las causas del incumplimiento de la zafra 2017-2018 y las proyecciones para la próxima contienda.

Resaltó que entre los retos de la campaña de frío, que inicia este 1ro de noviembre, se encuentran: el balance de áreas de siembra, incorporación de la fuerza de trabajo, el transporte y los insumos.

