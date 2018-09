Maylén Díaz evoluciona favorablemente a las acciones terapéuticas

Maylén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido el 18 de mayo en La Habana, evoluciona de manera estable con respuesta favorable a las acciones terapéuticas.

De acuerdo al parte médico, ofrecido por el Grupo Multidisciplinario que la atiende en el hospital Hermanos Ameijeiras, la paciente mantiene estabilidad hemodinámica y ventilatoria, con una respuesta favorable al tratamiento antimicrobiano, nutricional y psicológico.

En medio de su gravedad, Díaz Almaguer se alimenta por vía oral y desde el punto de vista psicológico se muestra animada y coopera, indican los especialistas a cargo de su asistencia.

Las lesiones infecciosas de partes blandas progresan hacia la cicatrización, y la rehabilitación ha logrado evitar el desarrollo de deformidades articulares, indica el parte médico.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.