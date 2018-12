Mayabeque expondrá en Expocuba

Por: Yaxniel Quering

La provincia más joven del país mostrará sus logros científicos, económicos y sociales en el recinto ferial Expocuba del 19 al 23 de diciembre.

El programa de actividades de la Expoferia bajo el lema Mayabeque creciendo juntos, abrirá sus puertas a las 10 de la mañana y contempla variadas actividades culturales, talleres y de intercambio entre las entidades presentes.

Para mañana está prevista la inauguración, y durante esta jornada se realizará la plenaria provincial del Fórum de Ciencia y Técnica donde reconocerán los trabajos más destacados expuestos a nivel de base.

También la Unión de Jóvenes Comunistas firmará convenios de trabajo con los organismos y se hará una gala en homenaje al aniversario 60 de la Revolución.

