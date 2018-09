Mayabeque de cara al IX congreso cederista

La delegación Mayabequense al IX congreso de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) fue abanderada en el sitio histórico combate de Moralitos.

Durante la ceremonia, el Coordinador Nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda entregó la bandera a María Elena Cedeño Rodríguez Coordinadora Provincial de la organización de las masas.

Como parte de la preparación, los delegados recorrieron la Asamblea Provincial del Poder Popular, donde se les informo sobre la historia de esa institución gubernamental y los momentos más trascendentales de Mayabeque desde su constitución el 9 de enero del 2011.

Yanina de la Nuez Aclich, Primera Secretaria del Partido en Mayabeque y Tamara Valido Benítez Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, estuvieron presentes en la actividad, y dialogaron con los 30 delegados.

REDACTÓ: YAXNIEL QUERING RODRÍGUEZ

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.