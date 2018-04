Matanzas invierte en mejoras para ahorrar agua

Como parte de las obras de beneficio hidráulico previstas para mejorar el servicio de abasto de agua y fomentar el ahorro de ese recurso, la provincia de Matanzas acometerá inversiones en varios municipios.

Guillermo Cué Lugo, delegado del sector en el territorio, aseguró que se ejecuta el acueducto de Monticelo, rehabilitan más de 4 kilómetros de conductoras y reparan el alcantarillado del reparto Camilo Cienfuegos con nuevos registros y colectores.

En Matanzas se prevén colocar 15 mil hidrómetros, con énfasis en las cabeceras municipales de Jovellanos, Colón, Los Arabos y Unión de Reyes; al tiempo que avanza en el acueducto de Cárdenas.

Un caudal superior al 40 por ciento del líquido bombeado se pierde a causa del mal estado de las redes y conductoras y la falta de conciencia ciudadana sobre el ahorro y el control de ese recurso en el sector estatal.

