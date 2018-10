Matanzas y Camagüey se alistan para próxima zafra azucarera

Matanzas, Cuba. – Los trabajadores azucareros de Matanzas, inmersos en las principales tareas del sector, acometen las reparaciones de los ingenios para iniciar la zafra en el mes de noviembre.

Ricardo Sánchez Calero, director de la Empresa Azucarera en el territorio, destacó que se constatan avances en las áreas y sistemas, lo cual garantizará el funcionamiento estable de las fábricas para la venidera campana.

El Sindicato Azucarero en Matanzas estimula el compromiso de los obreros, técnicos y directivos que participan en las reparaciones de las industrias y la siembra de caña para que la provincia eleve su contribución al país.

Durante el mes de octubre prevén avanzar en el cumplimiento del cronograma previsto, única garantía de moler con eficiencia en la próxima zafra, llamada a superar los indicadores en todos los órdenes.

A más de un 65 por ciento se encuentran las reparaciones de los centrales de Camagüey que intervendrán en la próxima zafra, la cual arrancará por el ingenio Argentina a finales de noviembre.

Lázaro Álvarez, director de la Empresa Azucarera en esa provincia, explicó que hay ligeros contratiempos en los centrales Panamá, en Vertientes y Brasil, en Esmeralda, este último luego de más de un año sin moler debido a afectaciones del huracán Irma

Ello no implica, dijo, riesgos para la etapa de preparación, por la prioridad que brinda el país al suministro de piezas y otros recursos y que recientemente fue chequeado en el territorio por Julio García, presidente del Grupo AZCUBA.

En la cosecha de caña intervendrán más de 140 máquinas las cuales deberán cortar más de 2 millones de toneladas de la materia prima para entregarla a los 6 centrales que estarán en operaciones. en Camagüey.

