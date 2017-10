Más allá de la acción comercial

La Habana, Cuba.- El plan mercantil en valores se cumple, pero más importante es lograr bienes y servicios para la población sobre la base de mayores ofertas, expresó en La Habana, Mary Blanca Ortega, Ministra de Comercio Interior, en el Pleno del Sindicato Nacional de Comercio, la Gastronomía y los Servicios.

Pedro Víctor Simón, Secretario General de la organización, informó que lo anterior es una misión del Sindicato, así como la atención a los 300 mil afiliados, de ellos, 105 mil de unidades no estatales.

Los reunidos aprobaron la discusión de los trabajadores sobre el delito, las ilegalidades, indisciplinas sociales y la corrupción, debate que se efectuará con estricto rigor.

Carmen Rosa López, segunda Secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba, señaló que el funcionamiento sindical es vital para el Comercio, la Gastronomía y los Servicios por su gran número de afiliados.

