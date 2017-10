Marcha a buen ritmo cosecha de café

Granma, Cuba. – La cosecha de café en la Sierra Maestra muestra excelentes resultados en este año, asociados al programa de recuperación y el alza en los precios, según explicó Yosvani Silva, director de la Empresa Agroforestal Ataque a Bueycito, en la provincia Granma.



Aseguró que en la calidad de la actual cosecha, han sido determinantes la masiva incorporación de la fuerza de trabajo, y el incremento de las áreas de producción, en su mayoría renovadas.

Silva señaló que el acopio del café arábigo en el municipio de Buey Arriba, el mayor productor en la provincia de Granma, está al ciento por ciento en la presente campaña cafetalera, y destacó que el estimado es de más de 200 mil latas.

Efraín Labrada, presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Mártires de Barbados, declaró que de las más de 3 mil latas de café previstas para el presente año en esa entidad, ya están acopiadas más de la mitad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.