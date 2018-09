Mantienen llenado favorable reservas acuíferas

Los embalses del país llegaron a septiembre, segundo mes más lluvioso del año, con un volumen de agua de más de siete mil 700 millones de metros cúbicos, para el 81 por ciento de la capacidad de llenado.

El Master en Ciencias, Argelio Fernández, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, informó que las zonas con situaciones más favorables, donde abundan las cuencas con llenados superiores al 95 por ciento de sus capacidades, se aprecian en Sancti Spíritus y Villa Clara.

Sin embargo, señaló que en las tres primeras semanas de agosto se produjo un descenso del llenado cercano a los 170 millones de metros cúbicos, lo contrario a lo que ocurre en ese mes.

La mayoría de las cuencas donde creció el almacenamiento se encuentran en las regiones Central y Occidental, limitadas por Sagua la Grande, en Villa Clara, y Santiago, en Artemisa.

