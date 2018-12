Mantiene eficiencia operacional aeropuerto de Matanzas

Matanzas, Cuba. – A juicio de los viajeros el Aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, en Matanzas, clasifica como uno de las terminales aéreas más eficiente de Cuba por el tiempo de estancia y sin reportes de accidentes.

Tras un proceso inversionista, la institución remodeló y amplió sus áreas para mayor acceso de turistas al balneario de Varadero y el beneficio económico a la nación al establecer vínculos con más aerolíneas.

A la especialización y el comportamiento de los indicadores de eficiencia, el Aeropuerto Juan Gualberto Gómez debe la condición de colectivo Vanguardia Nacional y el galardón de Mejor Centro del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba.

Por la capacidad operacional la terminal recibe a más del 30 por ciento de los turistas visitantes a Cuba y experimenta un alto índice de satisfacción de los clientes.

