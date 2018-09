Llegó a puerto habanero buque escuela de México

El buque escuela BE-01 Cuauhtémoc, de la Armada de Estados Unidos Mexicanos, ancló en el Muelle internacional de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba para realizar una visita oficial a La Habana.

Un grupo de jefes y oficiales de la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba les dieron la bienvenida, en compañía de Enrique Martínez Martínez, embajador de México en Cuba, y representantes del cuerpo diplomático y militar de varios países.

Al frente de la nave viaja el Capitán de Navío Rafael Antonio Lagunes Arteaga y que lleva a bordo a la generación 2019 de Cadetes de cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas Navales.

El velero a su entrada por el puerto habanero disparó 21 salvas de artillería, en el tradicional saludo marino, y una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo hicieron desde la Fortaleza San Carlos de La Cabaña.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.