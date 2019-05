Llegarán a Cuba primeros coches de transporte ferroviario

Los primeros 80 coches ferroviario comprados por Cuba para el transporte de pasajeros, llegarán a la Isla a mediados de este mes de mayo, como parte del programa de rehabilitación del ferrocarril.

Eduardo Jesús Hernández Becerra, director de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, señaló que los vagones reforzarán sustancialmente el servicio de transporte de pasajeros a larga distancia, actualmente deprimido en la Isla.

Con la entrada en funcionamiento de estos nuevos coches podrá viajar hasta a 700 personas a la vez, y se disminuirá las frecuencias de viajes que se realizan cada cuatro días a las cabeceras provinciales de GranmTransportea y Santiago de Cuba

Información ofrecida por la Unión de Ferrocarriles de Cuba señalan que habrá dos tipos de coches: unos con aire acondicionado y otros con ventanilla, y que las nuevas comodidades estarán acompañadas de cambios en las tarifas de viajes.

