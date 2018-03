Llegar con resultados superiores al Congreso cederista

La Habana, Cuba.- El Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Carlos Rafael Miranda dio detalles a la prensa en La Habana sobre cómo marcha el proceso IX Congreso de los CDR, que sesionará del 26 al 28 de septiembre en el Palacio de Convenciones.

Explicó que están enfocados en la cuarta etapa con la lectura de la Convocatoria a la magna cita en cada CDR y la realización de los Comité de Zona Especial IX Congreso, al que aspiran llegar con resultados superiores.

El Coordinador Nacional de la organización cederista destacó que han efectuado 38 Asambleas Municipales IX Congreso y anunció que el 5 de mayo iniciarán por Pinar del Río las provinciales.

En el país seleccionarán 18 delegados directos a la magna cita cederista, entre ellos fundadores y jóvenes dirigentes de base, elección que , dijo, comenzará el 30 de marzo por el Segundo Frente Oriental Frank País.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.