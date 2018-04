Llaman en Cuba a la sustitución de importaciones

La Habana, Cuba. – El ministro cubano del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera (MINCEX), Rodrigo Malmierca, llamó, este jueves, en La Habana, al empresariado a identificar posibilidades reales de sustitución de importaciones.

Al resumir la Asamblea que evaluó la labor de la Cámara de Comercio de Cuba el pasado año, señaló, en primer lugar entre las prioridades, el cumplimento del plan y una mayor atracción de la inversión extranjera.

El titular del MINCEX destacó el esfuerzo en la diversificación del comercio y la ampliación de la cartera de proveedores, y comentó que la alta dependencia de la economía del país del sector externo va a estar presente, lo cual refuerza la importancia de proponerse nuevos retos.

Malmierca demandó un mayor involucramiento, con compromiso y dedicación, al desarrollo de la inversión extranjera, así como en transformar la mentalidad de quienes ven esa actividad como un mal necesario.

