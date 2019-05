Llaman a la Habana a multiplicar las producciones de alimentos

La Habana, Cuba.- El primer secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, declaró que ante la situación económicaa del país y como parte de las medidas que se adoptan hay que multiplicar las producciones y ser más eficientes.

El dirigente partidista señaló que la provincia, con solo el 0,4 por ciento de la tierra cultivable, produce el 18 por ciento de lo que consume, un número muy importante; pero hay que aprovechar mejor los campos, diversificar las producciones y transformarlas en las minindustrias.

Agregó que los mejores ejemplos están en la Empresa Provincial de Elaboración de Alimentos cuyos centros deben alcanzar mayor surtido para satisfacer la necesidad de la población.

Torres Iribar hizo un llamado a tener en cuenta la inocuidad de los alimentos, garantizando que se hagan bien las cosas y expresó su confianza en los agricultores y campesinos habaneros.

