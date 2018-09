Llama ministro de Industrias a elevar atención a los jóvenes

Para asegurar el futuro del sector de la industria, es preciso elevar la atención a los jóvenes, precisó el ministro del ramo, Alfredo López Valdés.

Durante un intercambio con directivos del sector en Sancti Spíritus, el titular insistió en la necesidad de contribuir a la formación como trabajadores y ciudadanos de los técnicos de nivel superior o medio, y captar entre ellos la cantera de cuadros.

López Valdés, orientó la sistemática aplicación de la guía de Control Interno, esencial en el desarrollo económico productivo de las entidades, y para prevenir hechos delictivos.

Las dependencias del Ministerio de Industrias en Sancti Spíritus, cuentan entre sus Unidades Básicas de Producción las fábricas de almohadillas sanitarias y de bandejas para huevos, con alta incidencia en la producción nacional de esos renglones.

