Lista La Habana para constituir su Asamblea Provincial del Poder Popular

La Habana, Cuba.- A pocas horas de la constitución el domingo de las asambleas provinciales del Poder Popular, en La Habana están creadas las condiciones para garantizar la calidad de ese solemne acto.

Roberto Cárdenas Santos, presidente de la Comisión Electoral Provincial, comentó que se actuará según lo previsto para esta fase de los comicios generales en Cuba, que culminarán el 19 de abril con la elección de la dirección del Parlamento y de los miembros del Consejo de Estado.

Mañana domingo los delegados provinciales tomarán posesión de sus cargos, prestarán juramento y elegirán mediante el voto secreto al presidente y vicepresidente de sus respectivas asambleas.

Con anterioridad, los delegados del país fueron entrevistados por los miembros de la Comisión de Candidaturas Provincial, con el fin de que expresaran sus propuestas para ocupar la dirección del máximo órgano de gobierno en la capital.

