Líder vietnamita cumplirá intensa agenda en Cuba

La Habana, Cuba.- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, llegará mañana en visita oficial a Cuba, donde dialogará con autoridades y recibirá el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana.

Según el programa de la visita, el dirigente sostendrá una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y desarrollará en la tarde del jueves conversaciones oficiales con altas autoridades de la isla.

Asimismo, rendirá en La Habana homenaje a los héroes nacionales de Cuba y Vietnam, José Martí y Ho Chi Minh, y asistirá a un encuentro de juventudes de ambos países.

Durante su estancia en la mayor de las Antillas, Nguyen Phu Trong condecorará al jefe de Estado anfitrión, Raúl Castro Ruz, con la Orden Estrella Dorada, la máxima distinción de la nación asiática.

