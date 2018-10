Líder comunista vietnamita recibe a dirigente cubana

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, recibió a Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, en un encuentro donde el dirigente del país asiático destacó el buen momento por el que pasan las relaciones bilaterales.

Phu Trong reiteró, además, la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones, al tiempo que Tapia recordó la visita que realizó a Cuba el líder comunista vietnamita este año, y alabó los esfuerzos de ambas partes por llevar a vías de hecho los acuerdos suscritos.

Acompañaron a Tapia, los miembros de la delegación que encabeza en visita de trabajo a Vietnam, y la embajadora cubana en Hanói, Lianys Torres.

Antes, la dirigente cubana se entrevistó con Vo Van Thuong, miembro del Buró Político, jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam.

