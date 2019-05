Ley Helms-Burton pretende asfixia económica, dice embajador cubano

La activación del Título III de la Ley Helms-Burton pretende el estrangulamiento económico de Cuba, reiteró el embajador en Nicaragua, Juan Carlos Hernández.

El jefe de la misión estatal cubana analizó la actual coyuntura que vive Cuba, marcada por una escalada agresiva del gobierno de los Estados Unidos, tras la activación de ese acápite de una legislación extraterritorial.

Pero se estrellarán contra la dignidad del pueblo cubano, enfatizó el diplomático tras hacer referencia a la posibilidad otorgada por la Helms-Burton para que ciudadanos cubanos residentes en el país norteño puedan presentar ante las cortes demandas sobre las propiedades.

Dijo que en tales circunstancias, a nuestro país le cuesta mucho trabajo implementar relaciones económicas en la arena internacional, por la persecución ejercida por las autoridades financieras estadounidenses.

