Ley Helms-Burton: ilegal en los Estados Unidos también

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento Cubano, condenó la ilegalidad de la Ley Helms-Burton dentro de los Estados Unidos.

Toledo Santander señala que el gobierno estadounidense está cegado por su afán de destruir a la Revolución Cubana, pues la Helms-Burton va en contra de precedentes judiciales de su sistema legal, porque establecen la actuación en la solución de los conflictos que se conozcan.

Añade también que la transgresión del orden legal internacional por parte de los Estados Unidos, se manifiesta en su oposición a las nacionalizaciones realizadas por el Gobierno cubano.

Santander, además, reafirma la posición intransigente del pueblo cubano ante esta ley, e insta al respeto del orden legal de los Estados y de la comunidad internacional, en momentos en los que prevalecen la firmeza, unidad y lealtad del pueblo de Cuba.

