Lazos históricos y culturales unen a Cuba y Portugal

La Habana, Cuba. – La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, recibió este jueves en el Capitolio de La Habana al Secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas en el Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal, José Luís Carneiro, quien llegó a Cuba en visita de trabajo.

Durante el encuentro, ambas partes celebraron las buenas relaciones diplomáticas entre las dos repúblicas, nexos que este año arribaron a su centenario.

Mari Machado recordó los lazos históricos y culturales que unen a las naciones cubana y portuguesa, mientras que Carneiro apuntó que también priman los vínculos consanguíneos, establecidos a partir de la presencia de personas provenientes de ese país europeo desde las épocas fundacionales de la Isla.

Luego del intercambio, los visitantes recorrieron áreas restauradas del Capitolio de La Habana, sede institucional de la Asamblea Nacional.

