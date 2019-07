Latinoamérica y el Caribe con la solidaridad más militante

La Habana, Cuba. – La XXVI Brigada Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba fue recibida por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, en el Memorial José Martí de esta capital.

Integrada por 101 participantes de 10 naciones, el contingente permanecerá en Cuba hasta el 10 de agosto, desarrollará diferentes actividades: recorridos por Villa Clara, Matanzas, Artemisa, y sostendrá encuentros para conocer la realidad cubana.

El peruano Leonel Falcón Guerra, llamó a la unidad de esa parte de la geografía, exigió al imperio respeto por la soberanía de Nicaragua, Venezuela, Cuba, e instó a que se cumplan los acuerdos de paz en Colombia y a la libertad de Lula da Silva.

Noemí Rabaza, vicepresidenta primera del ICAP, agradeció al contingente su solidaridad y reafirmó el compromiso de no fallarles a los pueblos latinoamericanos.

