Las redes sociales son un arma de doble filo

Los desafíos comunicacionales en la era de la posverdad, fue el tema abordado por el ecuatoriano Amaury Chamorro, quien disertó sobre las aristas de la comunicación política durante el VI Festival Internacional de Comunicación Social.

Tras una amena y contundente explicación, detalló la influencia de las redes sociales en las personas, y cómo esa herramienta puede esclavizar a los públicos; aclaró que las redes sociales no son la solución para los problemas comunicacionales.

Insistió el experto Amaury Chamorro en que las redes sociales, como proceso constante y sistemático, engaña a las masas sin que éstas lo perciban; y destacó la importancia de los contenidos que se trasmiten porque en ellos está la clave.

En el VI Festival Internacional de Comunicación Social, especialistas de ETECSA dieron a conocer sus experiencias en el trabajo de información y comunicación.

