Las Marianas, guapas guerrilleras de la Sierra

En la Sierra Maestra Fidel escribió: Frente al criterio de algunos, hablé finalmente y durante largo rato, los convencí del derecho de la mujer a luchar también con las armas en la mano. El tres de septiembre de 1958 quedó organizado el pelotón femenino Mariana Grajales, nombre de la madre de Antonio Maceo y ejemplo de patriota cubana.

Así fundó el pelotón Las Marianas, integrado por 13 mujeres que tuvieron su primer combate en Cerro Pelado, el día 27, y luego en Guisa, entre otros. En ello había influido Celia Sánchez, quien fue de las primeras en incorporarse al Movimiento 26 de Julio.

Mucho sacrificio y esfuerzo hicieron, pero el coraje, la conciencia y valentía de esas mujeres no se mellaron. A 60 años de creado ese pelotón guerrillero, nuevas Marianas combaten por mantener su Revolución.

