Laboran en Camagüey por mejorar abasto de agua

Camagüey, Cuba. – En la provincia de Camagüey se continúa la construcción de las grandes conductoras que abastecen a la ciudad capital y la ejecución del tercer módulo de la planta potabilizadora con su estación de bombeo.

El pasado año, explicó Luis Palacios, al frente de la inversión, terminaron los primeros 17 kilómetros de la conductora de la presa Amistad Cubano Búlgara y aún faltan por hacer 11 desde ese embalse hasta su intersección con el Máximo.

Este año comenzará la construcción de la conductora de la presa Pontezuela hasta la ciudad de Camagüey, importante fuente de abasto a la urbe, para estabilizar el servicio y disminuir el tiempo de pérdida por roturas.

Los hidráulicos camagüeyanos laboran en la terminación del tercer módulo de la planta potabilizadora que asimilará el agua de esas grandes conductoras y permitirá incrementar el bombeo la ciudad de Camagüey a mil 800 litros por segundo.

