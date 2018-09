La voz de cada cubano cuenta

A una semana de que los cubanos residentes en el exterior iniciaran el debate del Proyecto de Constitución, se registraron hasta este viernes más de 2 mil 300 visitas desde 91 países en el sitio web Nación y Emigración, del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX.

Así lo informó, a través de la red social Twitter, el Director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del MINREX, Ernesto Soberón, quien precisó que se habían realizado casi mil propuestas.

Valoró que ese hecho demuestra la participación activa de los cubanos en el exterior, en el desarrollo de una sociedad con todos y para el bien de todos, a tono con la prédica martiana que se refrenda en la Carta Magna.

Desde el pasado 31 de agosto, los ciudadanos de nuestro país en tierras foráneas pueden enviar sus opiniones sobre el Proyecto de Constitución de la República.

