La Victoria estratégica, hito en la lucha del Ejército Rebelde

La Cátedra de Estudios Celia Sánchez Manduley, de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, continúa el ciclo de conferencias sobre los principales hechos insurreccionales en la lucha contra el batistato en 1958.

Este jueves, desde las 9 y 30 antemeridiano, en su sede en Línea y 10, El Vedado, se realizará un Taller acerca de la Victoria estratégica del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.

La Cátedra de Estudios Históricos Celia Sánchez Manduley sesiona el cuarto jueves de cada mes en la sede de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, desde las 9 y 30 de la mañana, y la entrada es libre.

Esos encuentros tienen gran importancia para la divulgación y el conocimiento de nuestra historia más reciente, en el cual participan testigos y protagonistas de muchos hechos.

