La sección sindical, columna principal de la CTC

La importancia del trabajo de las secciones sindicales fue destacada por el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, en la Conferencia Provincial de la CTC de Sancti Spíritus.

El también miembro del Buró Político del Partido, llamó a discutir todos los problemas con los trabajadores para hacerlos partícipes en la solución de los problemas así como en la conformación y control de los planes económicos.

Ante los retos actuales de constantes transformaciones añadió el máximo dirigente obrero, es preciso aumentar la capacitación jurídica y económica de los dirigentes de base para que puedan desarrollar eficientemente sus tareas.

En la Conferencia Provincial de la CTC en Sancti Spíritus, presidida además por los máximos dirigentes del Partido y el gobierno del territorio, se ratificó a Mercy Rodríguez, como secretaria general.

