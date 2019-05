La Revolución cambió la realidad del campesinado cubano

La Habana, Cuba.- Durante el Acto por el Día del campesino, en la provincia de Granma, el 2do Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, recordó la tenacidad y pasión con que Fidel se empeñó en transformar la triste realidad del campo cubano desde 1959.

Más adelante, aseveró que la firma de la Ley de Reforma Agraria un día como hoy hace 60 años, marcó un hito de enorme trascendencia para la Revolución cubana porque ¨más que una Reforma Agraria se produjo una Revolución Agraria.

Machado Ventura rememoró que la tarea entonces culminó con la Ley Agraria de la Sierra Maestra y el Congreso Campesino en Armas en el 2do Frente Oriental Frank País.

Destacó que con la Ley, a solo 5 meses del triunfo del PRIMERO de enero, la Revolución cumplía uno de las más importantes tareas del programa del Moncada, expuesto por Fidel en la Historia me absolverá.

