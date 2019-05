El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó hoy que la mentira es la base de la escalada agresiva de Estados Unidos contra América Latina.

Bolton y Pompeo mienten una y otra vez; las acusaciones contra Cuba son una vulgar calumnia; buscan pretextos para recrudecer el bloqueo y la hostilidad contra la Isla, escribió el canciller en su cuenta en la red social Twitter.

Con anterioridad, Rodríguez rechazó los pronunciamientos del secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, quien acusó a la mayor de las Antillas de ser el verdadero poder imperialista en Venezuela.

En respuesta, expresó que Pompeo hace el ridículo con tal afirmación, pues su gobierno la saqueó dos siglos, organizó el golpe de Estado de 2002, el ataque petrolero al siguiente año, inventó al autoproclamado presidente Juan Guaidó y celebra el golpe eléctrico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.