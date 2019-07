La lupa sobre el software libre en Informática 2020

La Habana, Cuba. – La XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2020 abrirá las puertas al debate de profesionales de Cuba y el mundo sobre variados temas que marcan significativamente el panorama actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Con esa visión se realizará en el marco del evento el IX Taller Internacional de Tecnologías de Software Libre y Código Abierto que aboga por compartir experiencias y dialogar sobre la gestión del conocimiento en la conducción y ejecución de procesos de migración a aplicaciones con estas características.

El enfoque del taller incluye también otras importantes cuestiones como el desarrollo sostenible y la independencia tecnológica.

Informática 2020 mantiene abierta su convocatoria de ponencias para todos los profesionales interesados hasta el 18 de octubre de este año.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.