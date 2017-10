La juventud cubana a la vanguardia en festival mundial

La Habana, Cuba.- Miembros de la delegación cubana al XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado del 15 al 21 de este mes en Sochi, Rusia, realzaron hoy en La Habana la participación de Cuba en la cita.

Tras arribar al Aeropuerto Internacional José Martí de la capital, Yailin Orta, integrante de la comitiva, dijo que todo lo hecho en favor de la humanidad y la solidaridad, siempre será un acto de nobleza; y esos actos de nobleza son muy propios de nuestro país, subrayó.

Otro delegado, Elián González, comentó que para él fue un honor alzar voz en la cita, para difundir las denuncias de Cuba contra el terrorismo y las leyes de Estados Unidos que afectan a la Isla

Al dar la bienvenida en el aeropuerto a la delegación, el segundo secretario de la UJC, Ronald Hidalgo, señaló que el pueblo estuvo al tanto del protagonismo cubano en el Festival de la Juventud y los Estudiantes.

