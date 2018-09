La historia de los CDR presente en su Congreso

La Habana, Cuba. – El proceso 9no. Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), marcó pautas, resolvió tareas, concretó acciones en los barrios y nos alerta de los retos de la organización, afirmó Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de la masiva organización cubana.

En el Encuentro con la Historia, en la Dirección Nacional de los CDR, agregó que la batalla hoy en el barrio es defender las conquistas de la Revolución con una vigilancia constante, que no se limita al horario nocturno de la guardia.

Los libros Fidel Castro y los CDR, de Jorge Lezcano; Cronología para la historia de los Comités de Defensa de la Revolución, de José Antonio Gell Noa; y Fidel es pueblo, de Omelio Valdés y Jorge Ferrera, fueron presentados en el espacio.

Estos textos constituyen bibliografía indispensable para conocer y profundiar en la labor de los CDR, organización creada por Fidel como arma vital de la Revolución.

