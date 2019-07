La Habana Vieja se revitaliza

La Habana, Cuba. – Un amplio recorrido por diferentes obras que se ejecutaron en La Habana Vieja en saludo al 26 de Julio, realizó hoy el Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, y el presidente del Gobierno, Reinaldo García, junto a las autoridades de los 15 municipios capitalinos.

La inauguración del Complejo Viñales, y la entrega de la placa 500 aniversario de La Habana al Bar-Restaurante Franco, resaltó entre las actividades de la jornada.

Igualmente, se constató la puesta en marcha de la conductora que beneficiará a los pobladores de La Habana Vieja, obra que al decir de Torres Iríbar es la más importante de todas, pues responde a una antigua demanda de la población.

Habana: Espacios Creativos e Info Habana, ambos de la Oficina del Historiador, la Escuela Secundaria Básica Jorge Arturo Villaboy, también fueron visitados por las máximas autoridades de la capital.

