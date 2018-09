La Habana se abre al debate en torno a las Relaciones Públicas

Motivados por la necesidad de legitimar el conocimiento científico en torno a las Relaciones Públicas y su lugar como disciplina profesional de la Comunicación Social, delegados de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales se reúnen en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Rosa María Pérez, presidenta nacional de la organización, aseguró que es importante estar a tono con los principios que expresa la Política de Comunicación Social para el Estado y Gobierno cubanos, y que este evento es parte del trabajo para perfeccionar el acompañamiento a estos.

Comentó que las relaciones públicas permiten el establecimiento, mantenimiento y optimización de las relaciones de la organización con sus públicos, de ahí que tienen gran importancia.

El Coloquio Nacional de Relaciones Públicas analizará el papel de la disciplina dentro del proceso de comunicación social en el escenario cubano.

